27.02.2023 h 12:43 commenti

Ufficio territoriale trasporto pubblico, rinnovata la convenzione fra il Comune di Prato e la Provincia

Compito degli uffici è anche quello di confrontarsi con la Regione per quanto riguarda le modifiche del programma, la gestione tariffaria e il controllo delle linee

Rinnovata la collaborazione fra la Provincia e il Comune di Prato per la gestione dell'ufficio territoriale del servizio di trasporto locale pubblico.

La convenzione prevede che gli uffici territoriali, oltre a svolgere le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale, si confrontano con il gestore del servizio - Autolinee Toscane - attraverso riunioni tecniche. Inoltre si occupano del coordinamento con gli altri enti locali, collaborando con la Regione Toscana nella gestione dei servizi sul territori, in particolare per quanto riguarda le modifiche del programma, la gestione tariffaria e il controllo delle linee.

Le risorse saranno erogate annualmente dalla Regione Toscana e verranno utilizzate per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio territoriale TPL di Prato e per progetti o attività specifiche.

"Questa convenzione non è una novità - afferma l'assessore alla Sicurezza e Mobilità Flora Leoni -. È la continuazione della gestione associata da parte della Provincia e del Comune per il trasporto pubblico locale che attesta non solo l'ottima collaborazione tra noi e la Provincia, ma anche l'efficacia di questa modalità di conduzione".

È prevista anche una successiva convenzione per la gestione associata tra l'Ufficio territoriale TPL di Prato e gli altri Comuni del bacino territoriale pratese, ovvero Montale e Campi Bisenzio, oltre ai sette Comuni pratesi.

"Questa convenzione consente a Provincia e Comune di tenere alta l’attenzione sul trasporto pubblico locale - dichiara il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai - È uno strumento fondamentale per affrontare in sinergia le criticità e per poter lavorare al miglioramento del TPL, un servizio fondamentale per la cittadinanza".