14.03.2022

Ufficio scolastico territoriale, nominato il nuovo dirigente

Susanna Pizzuti sostituita da Nicola Neri Serneri che ha già ricoperto il ruolo di dirigente scolastico dell'ufficio territoriale di Siracusa. Ha preso servizio il 1 marzo

Cambio al vertice dell'ufficio scolastico territoriale di Prato. Nicola Neri Serneri sostituisce la dirigente Susanna Pizzuti arrivata a Prato nel 2020 e responsabile dell'ufficio di Pistoia e Prato. Serneri ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastico dell'ufficio territoriale di Siracusa . Laureato in economia e commercio ha già lavorato in Toscana alla Direzione Regionale dell'Inps come responsabile “Patrimonio, Strutture Sociali, Lavori” e a quella dell'Indap come responsabile “Contabilità e Finanza” .

Serneri ha preso servizio a Prato il 1 marzo.

