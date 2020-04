16.04.2020 h 13:04 commenti

"Ufficialmente guarito": il sindaco di Vaiano ha sconfitto il coronavirus

Poche parole sulla pagina Facebook: così Primo Bosi ha dato a tutti la bella notizia. Primo amministratore pubblico nella provincia di Prato ad essere contagiato, Bosi era risultato positivo al tampone lo scorso 23 marzo

“Ufficialmente guarito”, così il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ha comunicato sulla sua pagina Facebook la fine dell'incubo coronavirus. Bosi era risultato positivo al tampone il 23 marzo e da allora è rimasto isolato in casa per seguire la terapia con la quale è riuscito a sconfiggere il virus. “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno fatto sentire il loro affetto – ha scritto il sindaco – non mi sono mai sentito solo. Orgoglioso di essere parte di una comunità meravigliosa. Non abbassiamo la guardia – ha aggiunto – dobbiamo fare tutti insieme ancora uno sforzo e andrà tutto bene”.

Primo Bosi è stato il primo amministratore pubblico nella provincia di Prato ad aver contratto l'infezione.



