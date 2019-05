La polizia municipale ha sequestrato ieri, 30 maggio,al Macrolotto Uno quattro immobili ad uso esclusivo di ufficio, di proprietà di una società pratese, che erano stati trasformati abusivamente in dormitori da parte degli affittuari cinesi.

I quattro uffici presentavano manomissioni non professionali e non certificate dell’impianto elettrico con cavi volanti e prese multiple, per renderli fruibili per i nuovi vani dormitorio realizzati con pareti divisorie posticce in cartongesso, truciolato e pannelli plastici. In totale erano stati ricavati 4 angoli cottura e 9 dormitori, alcuni di soli 5 mq, con 17 posti letto stimati, provvisti di reti, materassi, lenzuola, cuscini ed effetti personali.