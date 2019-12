18.12.2019 h 16:43 commenti

Uffici giudiziari, l'onorevole Silli al ministro della Giustizia: "Prato non merita un tribunale da terzo mondo"

Duro attacco del deputato pratese al ministro dopo la risposta all'interrogazione data attraverso il sottosegretario: "Non ci accontentiamo del compitino, i problemi sono tanti, meritano attenzione e vanno risolti"

“Non ci accontentiamo più del compitino, il tribunale di Prato è in ginocchio e serve un intervento urgente su tutti i fronto”. Replica così l'onorevole Giorgio Silli al ministro della Giustizia che oggi, mercoledì 18 dicembre, attraverso il suo sottosegretario, ha riferito in aula in seguito all'interrogazione presentata in Commissione dal deputato pratese. “Gli aumenti di organico di cui favoleggia il dicastero – spiega Silli - sono solo tabellari: è inutile che ci rispondano sulla manutenzione di un ascensore quando il tribunale cade letteralmente a pezzi. È una vergogna, si tratta di uno dei pochi argomenti che mette d’accordo avvocati magistrati, politici di ogni colore e associazioni di categoria. Ho pregato il ministro di aver un occhio di riguardo per le condizioni indecenti di una delle città più industrializzate d’Europa”.

Il deputato, che è anche coordinatore regionale di 'Cambiamo', sottolinea una volta di più le criticità degli uffici giudiziari di Prato: “Mancano magistrati, personale delle cancellerie e l'immobile è fatiscente. Lo scorso anno aleggiava addirittura la soppressione del tribunale fallimentare per accorparlo a quello di una comune molto più piccolo di Prato che invece è la terza città del centro Italia. C'è bisogno di un tribunale all'altezza affinché i processi possano andare avanti in tempi accettabili. Ci aspettiamo dal governo un intervento serio e risolutivo, perché ad oggi il tribunale non funziona e la giustizia non va avanti. Una città così importante non merita di avere un sistema giudiziario da terzo mondo".



