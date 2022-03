07.03.2022 h 16:11 commenti

Ucraina, la solidarietà pratese non si ferma: già in viaggio un furgone carico di aiuti

Il mezzo della Pubblica Assistenza porta il materiale raccolto dall'associazione "La forza di Giò" e recupererà i parenti di una famiglia che sta a Prato. Domani un altro viaggio della Croce Rossa con i medicinali offerti dalle farmacie. Altre raccolte a Vaiano, Poggio a Caiano e Viaccia

C'è una bella storia di amicizia e di solidarietà dietro la partenza avvenuta stamani, 7 marzo, alla volta dell'Ucraina per recuperare i parenti di una famiglia pratese. Stefano Conti e la moglie Natalia, entrambi volontari della Pubblica assistenza L'Avvenire di Prato, sono partiti verso le zone di guerra per prendere e portare in Italia i parenti di lei che è di origine ucraine. L'associazione di via San Jacopo ha messo a loro disposizione un furgone. Un'occasione per far arrivare velocemente aiuti e assistenza alla popolazione in fuga. Per questo la onlus La forza di Giò ha acquistato piumoni, coperte, sacchi a pelo, maglioni in pile, medicine e generi di prima necessità a lunga conservazione.



Il "gancio" è stata l'amicizia. "Conosciamo Natalia e Stefano da tanto tempo e ci seguono sempre nella varie iniziative di solidarietà che organizziamo per raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori cerebrali infantili.- racconta Monica Bigagli, mamma di Giovanni Fuochi, fondatrice dell'associazione - Appena abbiamo saputo del loro viaggio ci siamo subito adoperati per mettere insieme generi di prima necessità e qualunque cosa possa aiutare questa popolazione disperata. Non c'era tempo per raccogliere e fare appelli alla cittadinanza e quindi abbiamo deciso di utilizzare i fondi dell'associazione per comprare tutto nuovo. Lo statuto ce lo consente. A darmi una grande mano sono stati Silvia Capanni, Alessandro Nannicini, a cui mi lega un'amicizia lunga 47 anni, e il gruppo whatsapp "Quelli della notte". E' scattata subito la molla e ora non vediamo l'ora di vederli nuovamente, qui, al sicuro con noi". Amicizia e solidarietà, appunto.

E non si ferma qui la grande generosità dei pratesi verso le popolazioni dell'Ucraina. Una mobilitazione a tutto campo per raccogliere medicine, in particolare i salvavita e antibiotici, è stata promossa da Assofarm insieme all'Ordine dei farmacisti di Prato e il Lyons Club Filippi Lippi che ha consegnato alla sede pratese della Croce Rossa Italiana 800 farmaci che già da domani mattina verranno spediti negli ospedali ucraini. "In questo momento - spiega il vice presidente della Sezione Matteo Di Stefano - servono soprattutto medicinali, in modo particolare quelli che si acquistano con la ricetta, per questo la donazione di oggi è particolarmente importante. Ovviamente continua anche quella per bende e disinfettanti che si possono acquistare direttamente in farmacia".

Croce Rossa Italiana, comunque, ha avviato anche un sondaggio per la disponibilità da parte dei pratesi a mettere ad ospitare i profughi, mentre tre alberghi pratesi hanno messo a disposizione degli ucraini complessivamente un certo numero di stanze. Offerta che è stata presentata alla Protezione Civile e che secondo il sindaco Matteo Biffoni "serviranno a supporto dell'accoglienza organizzata dalla comunità ucraina che non ha spazio nelle proprie case".

Raccolta di medicinali anche a Vaiano coordinata da Valentina rappresentante tessile di origine ucraine, che ha noleggiato un furgone per inviare direttamente sul confine con l'Ungheria medicinali e kit destinati alle mamme. "Abbiamo confezionato - spiega - dei piccoli pacchi monodosi con pannolini, omogeneizzati, salviette igieniche destinate alle mamme. Mentre per una scuola con ragazzi disabili abbiamo predisposto un kit con materiale di vario genere".

La Misericordia di Poggio a Caiano invece raccoglie farmaci integri che ogni famiglia può avere nella propria abitazione per inviarli in Ucraina. Si accettano anche garze, siringhe, cateteri, disinfettanti, presidi per diabetici se integri. La raccolta viene effettuata nella sede di via Aldo Moro. Vengono raccolte anche coperte e abbigliamento. Il materiale deve essere nuovo o lavato e imbustato da lavanderie.

A Viaccia parrocchia, circolo La libertà 1945 e la Coop effettuano la raccolta di generi di prima necessità e di generi alimentari a lunga scadenza (no vetro). I punti di raccolta sono alla Coop di Viaccia negli orari di apertura del negozio (7.30-13/17-19) e nel salone parrocchiale in via Aspromonte 24 ai seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 16 alle 19, martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18, giovedì dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12.