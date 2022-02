14.02.2022 h 17:15 commenti

Ucraina, in città la piccola comunità segue la situazione con preoccupazione

Un gruppo di una sessantina di badanti fanno riferimento a don Nicola Dzudzar, non sono arrivate richieste particolari di aiuto, ma le donne chiamano più spesso a casa per sentire figli e mariti. Per ora nessuna è rientrata in patria

alessandra agrati





La comunità ucraina pratese che fa riferimento a don Nicola Dzudzar, è piccola circa una sessantina di donne che lavorano come badanti. In questi giorni sono preoccupate, ma non angosciate per la situazione della madrepatria.“Siamo un popolo – spiega don Nicola – che da sei anni vive in uno stato di tensione continua e quindi siamo in un certo senso abituati, ora speriamo che prevalga il buon senso e non si arrivi a un conflitto. Ovviamente siamo in stretto contatto con parenti e amici, ma per ora la situazione sembra sotto controllo; i riservisti non sono stati richiamati e le autorità invitano alla calma, anche per evitare il panico”.Ad aiutare i contatti, come è successo anche durante la pandemia, sono i canali social e internet che permettono di rimanere collegati e avere notizie in tempo reale. “Le donne che lavorano a Prato – continua don Dzudzar- hanno figli e mariti in Ucraina, ma per ora restano qui, anche perchè per loro il lavoro è fonte di sostentamento per la famiglia. Non abbiamo neppure ricevuto richieste di aiuto particolari, se ciò dovesse avvenire come è successo nel 2014, ci uniremmo ad altre comunità, proprio perchè siamo molto piccoli”. I collegamenti restano aperti, anche se le corse degli autobus da due anni sono meno frequenti. “Ci sono donne che non tornano a casa da molto tempo, a causa della situazione sanitaria – continua don Nicola . E questo forse può creare più apprensione, ma in linea generale percepisco una grande fiducia che la diplomazia possa trovare una soluzione”.Da uomo religioso don Nicola e la sua comunità si appellano anche alla preghiera: “Abbiamo intensificato i momenti in cui ci ritroviamo anche seguendo le indicazioni del Papa, ogni incontro comincia con un preghiera il cui incipit è Grande Dio unico proteggi l'Ucraina”.Preoccupata, ma fiduciosa anche Nataliya Svyetlona “Sono sicura che non ci sarà una guerra . Chiamo ogni giorno casa e i miei famigliari per ora continuano a vivere secondo la nostra quotidianità”