Anche il Comune didice no alla guerra in Ucraina e organizza per domani giovedì 10 marzo alle 21,15 in piazza della Libertà un presidio per la pace a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza e coloro che sentono la necessità di manifestare contro ogni forma di odio e intolleranza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. L'evento, che si chiama “Montemurlo per la pace”, vedrà la partecipazione del sindaco Simone Calamai, delle parrocchie del territorio (Montemurlo, Bagnolo, Fornacelle e Oste), dell'istituto comprensivo “Margherita Hack”, della scuola paritaria del Sacro Cuore, del liceo artistico “Umberto Brunelleschi”, delle associazioni locali, molte delle quali impegnate ad organizzare gli aiuti alle popolazioni colpite dal conflitto e in fuga verso l'Europa. "Chiedo a tutti i partecipanti - dice il sindaco Simone Calamai – di portare una luce (la torcia del telefono, una candela, una fiaccola, una pila) come segno di speranza verso un futuro di pace".