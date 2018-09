17.09.2018 h 16:44 commenti

Ucciso in strada da un infarto mentre torna dal cimitero, inutili i soccorsi

La vittima è un artigiano in pensione di 68 anni. Ieri pomeriggio stava camminando in via Vecchia Montalese quando si è accasciato a terra

Si è sentito male mentre stava ritornando a casa dal cimitero di Chiesanuova, dove era andato a pregare sulle tombe dei genitori. Un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. E' morto così, nel pomeriggio di ieri domenica 16 settembre, un artigiano in pensione di 68 anni. L'uomo, che abitava con la famiglia a Bagnolo, si è accasciato a terra in via Vecchia Montalese e inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sulle prime ci sono stati anche problemi di identificazione, visto che l'uomo non aveva con sé i documenti. Solo nel tardo pomeriggio, non vedendolo rincasare, i familiari si sono preoccupati e hanno dato l'allarme, venendo così a conoscenza della tragica notizia.

