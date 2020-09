29.09.2020 h 07:32 commenti

Ucciso in casa con una coltellata alla gola, ferita anche la compagna. I carabinieri fermano un sospetto

L'omicidio stanotte in via Firenze a La Querce. Sarebbe stata la donna, ferita gravemente, a fare il nome dell'aggressore che adesso è in caserma sotto interrogatorio

Ha ucciso un uomo di 44 anni con una coltellata alla gola e ha ferito gravemente la sua compagna di 42, adesso ricoverata in ospedale. Ma proprio grazie alle informazioni date dalla donna, i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto assassino. Si tratta di un 43enne, italiano nato in Belgio e amico della coppia, sposato e con figli.

La tragedia è avvenuta poco dopo mezzanotte di oggi, 29 settembre, in una casa di via Firenze, nella frazione de La Querce. E' un'abitazione di corte, a pochissima distanza dal circolo I Risorti, dove la coppia aggredita conviveva e dove, probabilmente, aveva fatto entrare l'uomo che poi l'ha aggredita. La vittima si chiamava Mirko Congera. Per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare: la coltellata inferta alla gola si è rivelata fatale. E' invece ricoverata in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita, la donna, Daniela Gioitta.

Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato al brutale omicidio e ferimento. Secondo i primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che omicida e vittime si conoscessero. Il 43enne, che abita alla Querce, si trova ora nella caserma dei carabinieri dove viene interrogato dai militari del Nucleo Investigativo e dal sostituto procuratore Vincenzo Nitti. E' stato sottoposto a fermo con le accuse di omicidio e tentato omicidio. Qualche elemento in più potrà scaturire dalle dichiarazioni della donna, che stamani sarà nuovamente sentita in ospedale dagli investigatori.

La vittima è stata trovata nel soggiorno di casa, in un lago di sangue, mentre la donna sarebbe stata soccorsa all'esterno della casa. Forse, nonostante le ferite, è riuscita a trascinarsi fuori e a dare l'allarme. La salma del 44enne è stata poi rimossa dai servizi funebri della Misericordia, dopo il nulla osta del magistrato. Si trova ora all'ospedale di Pistoia a disposizione della magistratura.

