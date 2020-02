06.02.2020 h 08:54 commenti

Ucciso e nascosto in valigia, la Cassazione conferma le condanne per i cinque diciassettenni

Dovranno scontare 12 e 4 mesi di carcere come previsto in Appello. Nel novembre del 2017 i cinque cinesi partirono da Prato per una spedizione punitiva a Modena dove viveva la vittima

Condannate confermate per i cinque minorenni cinesi di Prato che nel novembre del 2017 a Modena uccisero e chiusero in una valigia Congliang Hu, un connazionale di 20 anni per un ricatto sessuale. La Cassazione ha confermato le condanne inflitte in Appello, 12 anni e quattro mesi di carcere. La notizia è pubblicata oggi, 6 febbraio, dalla cronaca locale della Nazione. In primo grado il gruppetto era stato condannato dal tribunale dei minori a 14 anni e quattro mesi in rito abbreviato a fronte della richiesta del pm di pene più severe, dai 16 ai 18 anni. In Appello le condanne sono state ridotte di due anni per ciascun ragazzo riconoscendo a tutti l’omicidio volontario premeditato. Compreso il quinto soggetto che ha sempre dichiarato di non aver partecipato direttamente all’omicidio ma di essere stato un semplice palo. I cinque assassini sono partiti da Prato per una spedizione punitiva contro la vittima che minacciava uno di loro di divulgare le sue foto osé. Giunti a casa del ragazzo a Modena dove viveva con la madre e il compagno di lei, il gruppo è entrato nella sua camera e ha iniziato a litigare violentemente. Poi qualcuno lo ha tenuto fermo mentre gli altri lo hanno soffocato premendogli sul volto un cuscino. Il cadavere è stato poi nascosto in una valigia, ritrovato poi dai genitori.

Edizioni locali collegate: Prato

