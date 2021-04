02.04.2021 h 19:00 commenti

Ucciso dall'amico dopo una banale lite: chiesto il rinvio a giudizio per l'omicida

La procura ha chiuso l'indagine sul grave fatto di sangue de La Querce: un 43enne uccise l'amico coetaneo a coltellate e ferì la compagna. Aperta un'inchiesta parallela che potrebbe spiegare la natura dei dissidi e precisare eventuali interessi tra omicida e vittima.

nt

Fu una banale lite degenerata a spingere Christian Ottavi, 43 anni, a uccidere l'amico Mirko Congera e a ferire la sua convivente, Daniela Gioitta, entrambi suoi coetanei. Una lite per motivi personali, forse dissidi vecchi mai sanati, divenuti improvvisamente motivo di incontrollabile collera finita nel sangue la notte dello scorso 29 settembre nell'abitazione della coppia, in via Firenze, a La Querce. Il sostituto Vincenzo Nitti ha chiuso le indagini e ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio e per tentato omicidio. L'udienza preliminare si aprirà alla fine di giugno. Ottavi è difeso dall'avvocato Gabriele Braschi.Le indagini condotte dai carabinieri hanno messo insieme un quadro ricco di elementi e di spunti che hanno dato il via ad un'inchiesta parallela, ancora aperta e sui cui il riserbo è massimo, che potrebbe spiegare la natura dei dissidi e precisare eventuali interessi tra omicida e vittima: il primo, sposato con figli, con una situazione economica non facile, lavori saltuari e una vita ai margini, l'altro con precedenti per truffa e disoccupato. “Aspetti – è stato spiegato – secondari rispetto alla vicenda”.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due amici avevano trascorso del tempo insieme la sera dell'omicidio. Una serata come altre, forse con qualche birra di troppo e qualche parola non gradita che avrebbe originato un diverbio regolato dopo che entrambi erano rincasati. Ottavi si presentò a casa dell'amico che, pure a ora ormai molto tarda, aprì. Un'aggressione a colpi di coltello: un fendente alla gola di Congera che morì praticamente subito, e una serie di coltellate alla donna nel chiaro intento, secondo il capo di imputazione, di uccidere anche lei. Daniela Gioitta si salvò perché riuscì ad uscire di casa e a chiedere aiuto. A soccorrerla e a dare l'allarme furono i genitori e altri parenti che vivono nelle case vicine.Christian Ottavi fu arrestato nel giro di poche ore nella sua abitazione: i carabinieri lo trovarono che stava cancellando ogni traccia di sangue con la varichina.