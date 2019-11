07.11.2019 h 12:29 commenti

Ucciso da un infarto mentre cammina in strada con la moglie

La tragedia è avvenuta stamani in via del Cilianuzzo. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo da parte dei soccorritori del 118. La vittima aveva 78 anni ed era cardiopatico

Stava camminando in via del Cilianuzzo insieme alla moglie, quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. E' successo stamani, 7 novembre, alle 9. La vittima è un 78enne che, secondo quanto appreso, soffriva già di malattie cardiache.

Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. I soccorritori hanno provato a rianimare l'uomo ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di carabinieri che ha informato del fatto il magistrato di turno. Essendo chiara la causa della morte, è stata disposta la liberazione della salma senza bisogno di ulteriori indagini. Sono stati i servizi funebri della Misericordia ad occuparsi dell'operazione.