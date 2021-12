07.12.2021 h 17:54 commenti

Uccise l'amico dopo una banale lite, condannato a 16 anni e 8 mesi di carcere

L'imputato, accusato anche del tentato omicidio della compagna della vittima, è stato processato con il rito abbreviato. Il pm aveva chiesto 16 anni. Il fatto risale al 29 settembre 2020

Sedici anni e otto mesi di carcere a Christian Ottavi, il 44enne che la notte del 29 settembre dello scorso anno uccise a coltellate l'amico coetaneo Mirko Congera e ferì gravemente la sua convivente, Daniela Gioitta, nella loro abitazione in via Firenze, alla Querce. Al termine del processo con il rito abbreviato e dopo una camera di consiglio durata più di tre ore, il giudice Leonardo Chesi ha letto la sentenza che aumenta di 8 mesi la pena chiesta dal pubblico ministero Vincenzo Nitti per le accuse di omicidio e tentato omicidio. Ottavi, difeso dagli avvocati Gabriele Braschi e Diego Capano, sconterà la condanna nel carcere della Dogaia dove è rinchiuso dalle ore immediatamente successive al delitto. A fare il suo nome fu proprio Daniela Gioitta, costituita parte civile e eassistita dall'avvocato Alberto Rocca: la donna fu soccorsa in un lago di sangue ma riuscì a dare ai carabinieri il nome e cognome di chi l'aveva ridotta in quello stato dopo aver massacrato il compagno. Un omicidio dettato dal rancore secondo la procura e frutto di una legittima difesa secondo gli avvocati. Ha prevalso la prima tesi: ad armare la mano dell'imputato, come ricostruito dai carabinieri, fu la rabbia contro l'amico dal quale non si era sentito protetto nel corso di un litigio con un gruppo di marocchini, uno dei quali, picchiandolo, gli aveva fatto saltare quattro denti. Gli avvocati hanno invece insistito su un'altra ricostruzione: il loro assistito, dopo la lite con i marocchini, si fermò a casa dell'amico, notò della droga, minacciò di denunciare tutto e si difese dall'aggressione messa in atto dalla coppia.Congera e Ottavi erano amici, si frequentavano, passavano le sere insieme, si fermavano a bere qualche birra nella zona della chiesa della Sacra Famiglia. Quella sera ci fu la rissa e a farne le spese fu l'imputato che nel comportamento un po' lascivo di Congera vide evidentemente un tradimento da punire. Il marocchino accusato dell'aggressione è stato rintracciato qualche mese dopo e arrestato: per lui il processo si aprirà il 14 dicembre.