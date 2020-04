29.04.2020 h 07:36 commenti

Uccise l'amico a calci e pugni, la Cassazione conferma la condanna per omicidio volontario

14 anni e 2 mesi di reclusione per l'uomo che la notte di Pasqua del 2016 uccise un sessantaquattrenne nei giardini di via del Campaccio. I due litigarono per qualche bicchiere di vino. L'imputato, in primo grado, fu processato con il rito abbreviato

nt Un omicidio senza movente. Una banale lite tra ubriachi sfociata in una aggressione feroce e incontrollata costata la vita ad un sessantaquattrenne marocchino che viveva di espedienti frequentando spesso i giardini di via del Campaccio diventati, la notte di Pasqua del 2016, la sua bara. Al suo assassino, Legdali Hicham, connazionale di 28 anni accusato di omicidio volontario, difeso dall'avvocato Antonio Bertei, la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 2 mesi di reclusione inflitta con il rito abbreviato dal tribunale di Prato e ribadita dalla Corte d'appello di Firenze. L'omicida si avventò contro il connazionale e lo massacrò con i pesanti colpi del gesso che portava ad un braccio per via di una precedente frattura e con calci dati alla cieca su un corpo ormai inerme. Il sessantaquattrenne fu ritrovato in un lago di sangue, con il volto sfigurato e fratture e contusioni su tutto il corpo. L'autopsia ne rilevò una quantità infinita: la vittima, completamente ubriaca, non era stata in grado di difendersi. Le indagini della Squadra mobile ricostruirono un quadro di degrado, di emarginazione e povertà. I due marocchini facevano parte di un gruppetto che era solito ritrovarsi ai giardini per consumare alcol e passare il tempo. La notte dell'omicidio c'era anche una donna italiana che aveva una relazione con la vittima: anche lei fu aggredita perché cercò di fermare la furia del ventottenne. L'uomo fu fermato nel giro di poche ore e confessò dopo qualche giorno. A scatenare la sua ira fu, secondo la ricostruzione dei fatti, il rifiuto dell'amico a bere qualche altro bicchiere di vino.

