Ubriaco semina il caos prima nel bar e poi in strada: paura in viale Vittorio Veneto

E' dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. Danneggiati gli arredi del locale e la vetrina di un negozio

Momenti di paura e di forte tensione, nel tardo pomeriggio di oggi 15 marzo, in viale Vittorio Veneto per un esagitato che dopo aver danneggiato l'interno del bar Europa si è accanito contro la vetrata di un altro negozio mandandola in frantumi. E' successo intorno alle 19 e solo l'intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. L'uomo, un albanese completamente ubriaco, è stato fermato e portato in questura. Non è chiaro il motivo che ha scatenato la rabbia dello straniero: forse il tentativo di allontanarlo dal locale fatto dal barista, che sarebbe stato anche picchiato.

