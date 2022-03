23.03.2022 h 10:51 commenti

Ubriaco scappa dopo l'incidente e dopo la fuga su tre ruote finisce contro altre due auto in sosta

Il movimentato episodio è accaduto lunedì pomeriggio tra via Mozza sul Gorone e via della Fonderia. Il fuggitivo bloccato da un agente fuori servizio della polizia municipale

Dopo aver provocato un incidente è scappato, nonostante l'auto avesse perso una ruota, ma prima di fermarsi è riuscito ad andare a sbattere contro altre due vetture in sosta. E' successo nel pomeriggio di lunedì 21 marzo tra via Mozza sul Gorone e via Fonderia. Alla fine la polizia municipale, grazie anche all'intervento di un agente fuori servizio, è riuscita a bloccare il pirata della strada. Il conducente, un palermitano di 49 anni residente a Prato, in evidente stato confusionale è stato subito sottoposto a prova con etilometro che ha certificato che l’uomo aveva un valore di alcol quasi tre volte superiore al limite di legge, è stato denunciato per aver provocato due distinti incidenti in stato di ebbrezza e per essere scappato; la patente gli è stata immediatamente ritirata e sarà sospesa fino a due anni.

Tutto è iniziato quando alcuni cittadini hanno chiamato il centralino della Municipale per segnalare il conducente di un’auto grigia che prima aveva urtato una macchina in sosta ed un segnale stradale in via Mozza sul Gorone e poi si era dileguato rapidamente in direzione del Ponte Datini. Subito sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto Sinistri Stradali che si è messa sulle tracce dell’auto pirata. Nel frattempo un agente della polizia municipale libero dal servizio era riuscito ad intercettare l’auto pirata in via della Fonderia. L’agente aveva infatti visto transitare una Fiat Punto grigia che procedeva su via Capponi addirittura senza la ruota anteriore destra, incidendo l’asfalto e proseguendo la marcia e gli aveva intimato di fermarsi. Nonostante le ripetute intimazioni, l’auto, seguita dall’agente, invece di accostare aveva finito per svoltare fino a via Fonderia dove ha urtato altre due veicoli lì in sosta per poi essere bloccata. Qui l’uomo, raggiunto prontamente dall’agente fuori servizio, ha ulteriormente tentato di darsi alla fuga e ripartire, ma è stato fermato in attesa della pattuglia dei rinforzi già in arrivo coordinati via radio dalla Centrale di piazza Macelli. Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi constatato che la Fiat Punto grigia era la stessa che aveva provocato il sinistro in via Mozza sul Gorone pochi minuti prima, avendo anche rinvenuto sul posto pezzi di carrozzeria combacianti col veicolo fermato.