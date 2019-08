27.08.2019 h 09:08 commenti

Ubriaco scaglia un tombino contro i volontari della Croce d'Oro: rotto il vetro di una finestra

L'uomo era stato richiamato dopo essere stato visto trafficare tra le auto in sosta in via Niccoli. Dopo l'aggressione, ha anche gettato a terra gli scooter parcheggiati in strada

Momenti di tensione questa notte, 27 agosto, davanti alla sede della Croce d'Oro di via Niccoli, quando alcuni volontari impegnati nel turno di notte sono stati aggrediti da un ubriaco che ha scagliato contro di loro un tombino, rompendo il vetro di una finestra del bar dell'associazione. E' successo poco dopo mezzanotte e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri, ma l'aggressore si era già allontanato.

"I ragazzi del turno di notte erano in strada - racconta Salvatore Messina, dipendente della Croce d'Oro - quando hanno visto un maghrebino ubriaco trafficare intorno alle auto in sosta. Gli hanno detto di smettere e di andarsene, ma lui per tutta risposta li ha aggrediti. Era una furia e al culmine ha preso il tombino e lo ha scagliato con violenza, colpendo il vetro. A quel punto abbiamo chiamato il 112. Prima di andarsene l'ubriaco ha anche scaraventato a terra gli scooter parcheggiati davanti alla sede".

La Croce d'Oro presenterà denuncia alle forze dell'ordine nelle prossime ore. Il presidente Alessandro Coveri è avvilito: "Sta diventando un problema serio. Noi responsabili abbiamo paura per chi lavora di notte. Escono anche tre o quattro volte rischiando di fare brutti incontri come accaduto stanotte. Non abbiamo tutele. Addirittura quando escono dal garage attendono che si chiuda il portellone prima di partire per evitare che qualche malitenzionato entri dentro. Non era mai successo. Siamo preoccupati. E' brutto non sentirsi sicuri a casa propria, soprattutto quando si lavora in un orario difficile come quello notturno".