Ubriaco provoca un incidente e aggredisce gli agenti della Municipale, il medico del 118 è costretto a sedarlo

Notte brava per un cinese di 38 anni che ha perso il controllo della propria auto in viale Galilei. Ora è ricoverato in ospedale

Era completamente fuori di sé il cinese di 38 anni che questa notte, 28 agosto, ha ferito due motociclisti della polizia municipale intervenuti su un incidente da lui stesso provocato in viale Galilei. Per ristabilire l'ordine è stato necessario chiedere l'intervento del personale medico del 118 che ha sedato l'uomo e lo ha portato all'ospedale Santo Stefano dove è ora ricoverato.

I fatti sono accaduti poco dopo mezzanotte. Il cinese ha provocato un incidente in viale Galilei all'altezza di via Abatoni, senza coinvolgere altre auto. Si è allontanato ma grazie ad alcune segnalazioni la Municipale intervenuta sul posto lo ha rintracciato nelle vicinanze, tra i palazzi della zona, sdraiato a terra e completamente ubriaco. Nei confronti degli agenti ha avuto da subito un comportamento aggressivo, degenerato poi in violenza tanto che è stato necessario adottare tecniche di contenimento. Anche al comando di piazza dei Macelli dove è stato accompagnato, ha dato in escandescenza adottando persino comportamenti autolesionisti battendo la testa al suolo. E' stato quindi deciso di chiamare il 118.

In attesa dell'esito degli esami per accertare anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, il 38enne è stato denunciato a piede libero per resistenza, lesioni, guida in stato di ebrezza.

Tre i giorni di prognosi per i due motociclisti della Municipale feriti nella colluttazione.