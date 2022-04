10.04.2022 h 13:37 commenti

Ubriaco picchia la madre e distrugge l'abitazione, arrestato dai carabinieri

Si tratta di un ventisettenne già allontanato da casa dopo la denuncia della madre. Nei giorni scorsi ha violato la misura cautelare

Ieri i Carabinieri della stazione di Prato hanno arrestato un 27enne pratese per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre 46enne. Un mese fa il giovane era stato allontanato dall’abitazione a seguito della denuncia della donna, esasperata dai comportamenti del figlio che oltre ad infierire fisicamente su lei, era solito accanarsi anche sugli arredi. Comportamenti violenti che adotta quando è ubriaco. Esattamente come qualche giorno fa quando, violando la misura cautelare, è tornato a casa come una furia. Stavolta, fortunatamente, non ha toccato la madre ma ha messo a soqquadro l’abitazione.Il Gip del Tribunale di Prato, accogliendo l’ennesima segnalazione dei carabinieri di Prato, ha quindi disposto che l’uomo venisse arrestato e accompagnato in carcere.