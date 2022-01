31.01.2022 h 13:50 commenti

Ubriaco non si regge in piedi e cade su un'anziana che resta ferita, poi aggredisce la polizia: arrestato

E' successo nella zona della Castellina. Al pronto soccorso sono finiti una donna di 89 anni e un agente della questura colpito con calci e pugni. In manette è finito un 52enne, rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma

Ha esagerato con l'alcol tanto da non riuscire più a reggersi in piedi e a finire addosso ad un'anziana di 89 anni che, dopo essere caduta, è stata trasportata al pronto soccorso con ferite ed escoriazioni. E' successo nella serata di sabato 29 gennaio. L'uomo, un italiano di 52 anni, è stato arrestato dalla polizia contro cui si è scagliato in seguito al ferimento dell'anziana. Il cinquantaduenne ha inveito contro gli agenti intervenuti sul posto inneggiando alle stragi di mafia e poi, per evitare il controllo, ha sferrato calci e pugni costringendo un poliziotto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è arrivato con ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Stamani c'è stata l'udienza di convalida: il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo che però è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Episodio analogo si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 31 gennaio. Un marocchino di 54 anni, ubriaco, ha iniziato a infastidire i passanti che hanno avvertito la questura. E' successo in piazza Lippi. Il 54enne è stato denunciato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus