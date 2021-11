02.11.2021 h 18:29 commenti

Ubriaco minaccia i passanti con un coltello, bloccato dalla polizia con lo spray al peperoncino

Momenti di paura ieri sera in viale Vittorio Veneto per un 25enne che ha dato in escandescenza sotto effetto dell'alcol

In evidente stato di ebbrezza alcolica ha estratto un coltello davanti a un bar di viale Vittorio Veneto e ha iniziato a minacciare i presenti. E' successo intorno alle 20.15 di ieri, lunedì primo novembre, ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma e bloccare l'esagitato, un 25enne di nazionalità nigeriana, residente a Prato e in regola con il permesso di soggiorno.

Per fermare il giovane, i poliziotti delle Volanti sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino, prima che il 25enne facesse male a qualcuno. Lo straniero è stato poi ammanettato e portato in Questura dove è stato denunciato per porto ingiustificato di coltello e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per l'ubriachezza molesta. Il coltello è stato sequestrato.