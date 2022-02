21.02.2022 h 15:03 commenti

Ubriaco litiga con la fidanzata e poi aggredisce e ferisce un poliziotto, arrestato

In manette un 34enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale. E' successo sabato sera in piazza delle Carceri sotto gli occhi di numerosi testimoni

In preda ai fumi dell'alcol ha prima litigato con la fidanzata, poi ha creato scompiglio tra i testimoni e infine ha aggredito e ferito un poliziotto. E' successo nella tarda serata di sabato 19 febbraio in piazza delle Carceri. Protagonista un 34enne originario del Benin, non in regola con il permesso di soggiorno, che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico. Sono state le persone che si trovavano in piazza a chiedere l'intervento della questura. La polizia è intervenuta in forze e gli agenti hanno avuto il loro bel daffare prima di riuscire a bloccare l'uomo. Uno dei poliziotti è stato colpito ed è dovuto andare al pronto soccorso per farsi medicare: i sanitari hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.



Edizioni locali collegate: Prato

