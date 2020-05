04.05.2020 h 14:18 commenti

Ubriaco insulta e aggredisce i poliziotti intervenuti per calmarlo, denunciato

E' successo ieri sera in via Lorenzo da Prato. Episodio analogo quasi 24 ore prima in via del Purgatorio

Completamente ubriaco ha offeso e spintonato i poliziotti intervenuti proprio per calmarlo. Protagonista dell'intervento, scattato ieri, 3 maggio, poco dopo le 22 in via Lorenzo da Prato, un 53enne italiano residente in città, con precedenti di polizia per guida in stato di ebrezza. La polizia è intervenuta su segnalazione di una persona molesta presente in strada, palesemente ubriaca. Alla vista degli agenti, il comportamento del 53enne è peggiorato ed è diventato più aggressivo e violento. L'uomo, assistito dal personale inviato dal 118, è stato quindi denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e per non aver rispettato i divieti di uscire del decreto del Presidente del Consiglio.

La notte precedente è accaduto un episodio analogo in via del Purgatorio all'altezza di via Ariosto. In questo caso la persona ubriaca, un 22enne italiano del posto, era sdraiato lungo la strada. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fatto assistere dal personale sanitario del 118 ed è stato sanzionato in via amministrativa per ubriachezza molesta e per inottemperanza ai decreti governativi sul contenimento del Coronavirus.