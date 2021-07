28.07.2021 h 13:28 commenti

Ubriaco in un circolo: "Datemi da bere o incendio il bar". Interviene la polizia

L'uomo, un 52enne non nuovo a queste intemperanze, si è scagliato anche contro gli agenti che stavano cercando di calmarlo

"Servitemi da bere o incendio il bar". Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti ieri pomeriggio, 27 luglio, dai baristi e dagli avventori di un circolo nella zona di Galcetello. Alla fine è stato necessario l'intervento della polizia per bloccare l'esagitato, un italiano di 52 anni, in evidente stato di alterazione, che già in passato si era reso protagonista di gesti di intemperanza quando gli era stato negato il servizio dell'alcol. Gli agenti hanno cercato di calmare l'uomo che invece ha continuato a chiedere con insistenza che gli venissero serviti alcolici e se l'è presa anche con gli stessi poliziotti. Alla fine è stato riportato alla ragione e allontanato. Per lui è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e la sanzione per ubriachezza molesta.

