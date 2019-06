28.06.2019 h 12:32 commenti

Ubriaco ignora l'alt, cerca di investire un carabiniere e poi provoca incidente: arrestato

In manette un 19enne residente a Prato che ieri sera ha seminato il panico a Firenze. Il militare ha riportato lievi ferite

Ubriaco alla guida della sua auto, la notte scorsa in via Benedetto Dei a Firenze, ha ignorato l'alt dei carabinieri e ha proseguito la marcia rischiando di investire il militare che gli faceva segno di fermarsi con la paletta, poi è fuggito e ha provocato un incidente andando a urtare violentemente contro tre auto in sosta.

Protagonista un 19enne, residente a Prato, arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il carabiniere che gli aveva intimato l'alt, costretto a buttarsi sul parabrezza dell'auto di servizio per non essere investito, ha riportato contusioni giudicate guaribili in tre giorni.