25.03.2022 h 11:49 commenti

Ubriaco guida il monopattino e cade a terra, denunciato dalla Municipale

Aveva un tasso quattro volte superiore al consentito. Poco prima dell'incidente era già stato soccorso dal 118 per il suo stato di ubriachezza

Era completamente ubriaco il 39enne di origine romena che sabato scorso,19 marzo, ha perso il controllo del monopattino elettrico alla rotatoria tra viale della Repubblica e viale Leonardo da Vinci, nei pressi del centro Pecci. L’uomo, residente in città, è stato soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 che lo ha anche condotto al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso. Sono state accertate solo lesioni lievi, ma gli esami sulla presenza di alcol nel sangue hanno dato esito più che positivo. Il 39enne aveva un tasso alcolico addirittura quattro volte oltre il limite di legge. Le indagini della Municipale hanno potuto accertare che qualche ora prima dell'incidente, il 118 aveva già soccorso lo stesso uomo perché in evidente stato di ebbrezza ma che questi aveva rifiutato le cure mediche. Nonostante il suo stato di alterazione si è comunque messo alla guida del mezzo.

Per lui è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per aver provocato il sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica.