14.02.2022 h 15:22 commenti

Ubriaco e sotto effetto di stupefacenti urta tre auto in via Pistoiese

All'uomo è stata ritirata la patente, confiscata l'auto e comminata una sanzione di oltre 6mila euro. Aveva un tasso alcolemico di cinque volte superiore ai limiti massimi di legge

Ubriaco e sotto effetto di stupefacenti, ha perso il controllo della propria auto urtandone altre tre. E' successo sabato 12 febbraio, intorno alle 18, in via Pistoiese all'altezza di via Palestro. Al volante dell'auto c'era un trentaquattrenne residente a Prato, che è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano, dove gli sono state refertate delle lievi contusioni. Dalle analisi, richiesta dalla polizia municipale, è risultato avere un tasso alcolico cinque volte superiore al limite consentito ed è stata rilevata anche la presenza di stupefacenti nelle urine e nel sangue. Per l'uomo è così scattato il ritiro della patente, la confisca dell’auto e la denuncia penale.

Il fatto è avvenuto quando il traffico era intenso, ma per fortuna nessuna persona, oltre il conducente, è rimasta ferita. È stato immediato l’intervento della polizia municipale e di una ambulanza del 118. Al loro arrivo, ai sanitari e agli agenti è apparso subito evidente che l'uomo stesse guidando sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti.