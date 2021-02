02.02.2021 h 15:35 commenti

Ubriaco e senza mascherina aggredisce i finanzieri di una pattuglia: denunciato

E' successo ieri sera in piazza Santa Maria della Pietà quando i Baschi Verdi sono intervenuti per disperdere un bivacco di persone

Sorpreso a bivaccare, in compagnia di altri sbandati, al centro della carreggiata in piazza Santa Maria della Pietà, ha pensato bene di aggredire verbalmente i finanzieri di una pattuglia di Baschi Verdi in forza al Gruppo di Prato. E' successo ieri sera, 1 febbraio, quando l'uomo, in evidente stato di ebbrezza e sprovvisto di mascherina, si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi offendere e minacciare i militari.

L'uomo è stato poi identificato grazie alle banche dati: si tratta di un 34enne rumeno senza fissa dimora in Italia. E' stato denunciato per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità; è stato inoltre multato per lo stato di ubriachezza e per il mancato rispetto delle norme anti-Covid-19.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus