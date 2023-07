12.07.2023 h 13:36 commenti

Ubriaco e con patente falsa colpisce tre auto in sosta

E' accaduto questa mattina all'alba in via Zarini. A chiamare la Municipale i residenti svegliati dal forte rumore proveniente dalla strada

Una delle auto parcheggiate danneggiate

Ha perso il controllo della propria auto, sbandando verso sinistra e terminando la sua corsa contro tre auto in sosta. Una di queste, una Renault Clio (foto), ha anche perso una ruota.

È accaduto questa mattina 12 luglio, intorno alle cinque, in via Zarini, dove il conducente cinese di una Ford Focus dopo aver provocato l’incidente stradale, è stato immediatamente raggiunto da una pattuglia della polizia municipale chiamata dai residenti, a loro volta svegliati dal forte rumore dell’urto.

L’uomo che non ha riportato lesioni nonostante la violenta botta, è risultato positivo all’alcol-test eseguito con l’etilometro. E’ anche emerso che la patente che aveva mostrato gli agenti, un documento straniero ma potenzialmente valido per guidare in Italia, era in realtà falso. Gli è stato quindi ritirato e sequestrato.

Sigilli e fermo anche per l'automobile. Oltre alle sanzioni amministrative, l'uomo è stato denunciato a piede libero.



