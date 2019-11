19.11.2019 h 16:12 commenti

Ubriaco dà fastidio in un bar: arriva la polizia e scopre che deve essere arrestato

Sono costate il carcere le intemperanze a un 34enne: la procura di Firenze aveva emesso un'ordinanza per l'aggravamento di una misura cautelare e gli agenti l'hanno eseguita portando l'uomo alla Dogaia

Le intemperanze in un bar del centro sono costate il carcere ad un 34enne di nazionalità marocchina, arrestato ieri mattina 18 novembre dai poliziotti delle Volanti.

Gli agenti sono intervenuti, verso le 10, in via Magnolfi dove era segnalata la presenza molesta di un nordafricano. Una volta rintracciato e fermato lo straniero, è emerso che l'uomo era colpito da foglio di via obbligatorio, con divieto di tornare in città fino al novembre 2022. Non solo: da accertamenti in banca dati è saltato fuori un ordine di carcerazione a carico del 34enne, emesso dalla procura di Firenze per un aggravamento di misura cautelare. L'uomo è stato quindi portato in carcere. E' stato anche denunciato per l'inosservanza del foglio di via e sanzionato per l'ubriachezza molesta.