05.09.2023

Ubriaco dà di matto in centro rovesciando tavolini e sedie, interviene la Municipale

E' successo ieri sera in via Garibaldi attorno alle 21. A richiedere l'intervento degli agenti di piazza dei Macelli i passanti spaventati dal comportamento dell'uomo. Un caso di ubriachezza molesta anche al Soccorso

Ancora momenti di paura ieri sera, 4 settembre, in pieno centro quando intorno alle 21 in via Garibaldi un pakistano, già noto alle forze dell'ordine (http://www.notiziediprato.it/news/da-in-escandescenza-e-provoca-caos-in-pieno-centro-fermato-per-tre-volte-in-meno-di-24-ore) , è andato in escandescenza urlando e rovesciando tavolini e sedie. A richiedere l'intervento della Municipale alcuni passanti. Ieri il centro era molto affollato anche per il concerto di Edoardo Bennato in piazza del Duomo, e dunque in tanti sono rimasti impauriti dal comportamento dell'uomo che ha problemi psichici. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, che dopo aver calmato il 31enne, lo ha accompagnato in caserma.Un caso di ubriachezza molesta si è registrato in serata anche ai giardini di via Marx dove una donna ha importunato un conoscente a cui chiedeva insistentemente la restituzione di una piccola somma di denaro. Sul posto i carabinieri, costretti a intervenire due volte perché dopo il primo intervento in cui la donna è stata tranquillizzata, ne è seguito un secondo.