31.01.2019 h 13:14 commenti

Ubriaco alla guida, denunciato un cinquantunenne

L'uomo è stato fermato questa notte in via Gora del Pero dagli agenti delle Volanti che gli hanno ritirato la patente

In piena notte guidava ubriaco, ma è stato visto e bloccato dalla polizia che lo ha denunciato e gli ha ritirato la patente. L'automobilista in questione è un cinese di 51 anni. Questa notte 31 gennaio intorno alle 2,30 gli agenti delle Volanti è stato fermato durante un controllo in via Gora del Pero ed è stato sorpreso con un tasso alcolemico al di sopra del consentito.

All’uomo è stata ritirata la patente, mentre la macchina è stata consegnata al figlio che, nel frattempo, è stato rintracciato dagli stessi agenti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus