Ubriaco al volante due volte in due mesi, scatta la revoca della patente e il sequestro della Mercedes

L'uomo è un pratese di 46 anni e ad ottobre era stato sorpreso una prima volta a guidare in stato di ebbrezza

Un automobilista 46enne di Prato, che aveva la patente sospesa fino a gennaio perché ad ottobre era già stato beccato ubriaco al volante, dopo neanche due mesi è caduto nuovamente nei controlli della Polstrada. L'uomo ha provato a fare il vago, dicendo di aver dimenticato la patente a casa, ma per sua sfortuna non è riuscito a ingannare gli investigatori, che gli hanno sequestrato la Mercedes. Ora per l’uomo, denunciato nuovamente per guida in stato di ebbrezza, scatterà la revoca della patente.

Il controllo è stato effettuato lo scorso finesettimana durante un servizio specifico svolto dalla polizia stradale in tutta la Toscana sulle vie di accesso a locali e discoteche.



