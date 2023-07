11.07.2023 h 23:49 commenti

Ubriaco aggredisce volontaria dell'ambulanza che lo sta accompagnando in ospedale e un carabiniere, arrestato

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari. Era stato prelevato in via Pisano poco prima in stato di alterazione

Era ubriaco e completamente fuori di sé il 38enne di origine marocchina che nel tardo pomeriggio di oggi, 11 luglio, ha prima tentato di aggredire la soccorritrice volontaria dell’ambulanza della Croce d’oro che lo stava trasportando al pronto soccorso del Santo Stefano, e i carabinieri intervenuti su richiesta dell’autista del mezzo di soccorso. Uno di loro è stato colpito alla testa dall’esagitato. Anche l’ambulanza ha subito danni dai calci e i pugni inferti dall’uomo. Alla fine è stato messo in sicurezza e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Scena avvenuta in viale Leonardo Da Vinci all’altezza dell’Obi, ma l’uomo ha iniziato a dare problemi in via Pisano quando le forze dell’ordine hanno chiamato il 118 per chiederne l’intervento visto lo stato di agitazione del nordafricano. L’uomo è salito a bordo senza fare storie ma a metà strada si è scatenato prendendosela con la volontaria. Si tratta di una vecchia conoscenza sia per le forze dell’ordine che per gli operatori sanitari, spesso chiamati a calmare il suo atteggiamento fuori controllo alimentato da alcol.



Edizioni locali collegate: Prato

