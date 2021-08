21.08.2021 h 12:33 commenti

Ubriaco accusa chiunque del furto del portafoglio, parapiglia in piazza Stazione

È successo stanotte poco prima delle 2. Sul posto carabinieri, polizia e un’ambulanza della Croce d’oro che ha accompagnato l’uomo in ospedale

Momenti di tensione questa notte, 21 agosto, poco prima delle due in piazza Stazione a Prato, nei pressi del chiosco-bar. Un 34enne originario del Benin, completamente ubriaco, ha creato un parapiglia tra le persone che stazionavano nelle vicinanze accusandoli di avergli rubato il portafoglio. Per riportare la calma, considerando anche che piazza stazione e’ un punto sensibile sul fronte dell’ordine pubblico, sono intervenuti in numero consistente, carabinieri e polizia. Al termine è stato richiesto l’intervento del 118 per assistere il 34enne visto il suo stato di alterazione psicofisica. È stato accompagnato al Santo Stefano in codice giallo da un’ambulanza della Croce d’oro. Un’altra persona è stata medicata sul posto.

