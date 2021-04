26.04.2021 h 15:42 commenti

Ubriachi sfasciano vetrina ristorante, minacciano i titolari e poi aggrediscono i poliziotti

Movimentato episodio nella tarda serata di domenica in piazza Ciardi. Gli agenti costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare uno dei due esagitati, poi arrestato

Serata movimentata quella di ieri, 25 aprile, in piazza Ciardi dove è dovuta intervenire la polizia, utilizzando anche lo spray al peperoncino, per bloccare due giovani gambiani di 20 e 30 anni che, in preda ai fumi dell'alcol, avevano danneggiato la vetrata di un ristorante e minacciato i due pachistani che si trovavano all'interno del locale. All'arrivo degli agenti uno dei due africani si è scagliato contro di loro colpendoli, al punto che entrambi i poliziotti hanno poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Dopo aver neutralizzato l'esagitato con lo spray, gli agenti hanno portato entrambi i gambiani in Questura dove sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e minacce. Quello che ha aggredito i poliziotti è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per entrambi è anche scattata la multa da 400 euro per la violazione del coprifuoco.

