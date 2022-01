11.01.2022 h 10:48 commenti

Ubriachi minacciano i dipendenti di un locale e poi si scagliano contro i poliziotti

E' successo nella zona di piazza Duomo, protagonisti due giovani che sono stati portati in Questura e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Già in precedenza sio erano rifiutati di pagare il conto

Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza molesta i due giovani che la sera di sabato 8 gennaio hanno creato non pochi grattacapi in un locale nella zona di piazza Duomo. I due, entrambi rumeni, di 23 e 29 anni, prima pretendevano di non pagare quanto consumato e solo dopo l'intervento dei poliziotti delle Volanti si sono convinti a saldare il conto. Poi, fatto trascorrere un po' di tempo, sono tornati al locale chiedendo nuovamente di entrare. Al rifiuto del personale, i due, in evidente stato di alterazione per l'alcol, hanno iniziato a urlare e minacciare i dipendenti che si sono visti costretti a chiamare nuovamente la polizia. I due rumeni, alla vista degli agenti, si sono scagliati anche contro di loro per poi essere immobilizzati e portati in Questura, dove sono stati denunciati.

