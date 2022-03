10.03.2022 h 12:10 commenti

Ubriachi alla guida di monopattini elettrici, due giovani denunciati dalla polizia municipale

Il primo è caduto mentre percorreva via Marie Curie ed è stato trovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. Il secondo ha aggredito gli agenti e dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale

In meno di una settimana sono state due le persone denunciate dalla polizia municipale di Prato per aver guidato, in stato di ebbrezza, il proprio monopattino elettrico.

La prima denuncia è scattata la sera di sabato scorso 5 marzo, quando gli agenti del reparto Sinistri Stradali sono intervenuti in via Maria Curie, in zona Galceti. Qui un giovane di 22 anni, a causa del suo stato di alterazione psicofisica, ha provocato un incidente stradale cadendo dal proprio monopattino e procurandosi lesioni per le quali è stato necessario ricoverarlo all'ospedale di Prato. Il ragazzo è stato quindi sottoposto all'accertamento del tasso alcolico che è risultato di quasi tre volte superiore al limite previsto. Per lui, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stata comminata anche una sanzione che può arrivare a 2.000 euro.

La seconda denuncia è invece stata scattata ieri, mercoledì 9 marzo, quando una pattuglia del reparto Motociclistico che transitava nei pressi della Stazione ha notato un uomo che conduceva un monopattino in maniera incerta e pericolosa per sé e gli altri. Una volta fermato per i dovuti controlli, l'uomo di 26 anni è subito apparso in stato di alterazione alcolica ed ha reagito violentemente al controllo degli agenti che sono stati costretti a condurlo al comando di piazza Macelli. Risultato con numerosi precedenti, il ventiseienne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto a sottoporsi all'accertamento con l'etilometro, in aggiunta alla sanzione per la guida in stato di ebbrezza.