13.06.2023 h 11:26 commenti

Ubriachezza molesta e disordini: ristorante chiuso per sette giorni dal questore

Provvedimento di sospensione dell'attività emesso in seguito ai controlli effettuati a più riprese dalla polizia. Nel locale identificate più volte persone con precedenti. Nei giorni scorsi, durante le fasi di identificazione, alcuni clienti si sono ribellati e hanno preso a calci gli agenti

Sette giorni di chiusura per un ristorante a gestione marocchina nella zona del Soccorso. Lo ha deciso il questore che ha sospeso l'attività dopo che una serie di controlli ha portato all'identificazione di clienti con precedenti e spesso in stato di ubriachezza molesta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il controllo effettuato dagli agenti delle Volanti lo scorso 7 giugno: in questa occasione, alcuni clienti si sono ribellati alle operazioni di identificazione e hanno aggredito i preso a calci i poliziotti che sono stati costretti a chiedere rinforzi.

Il provvedimento di sospensione dell'attività, emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica e che ha effetto immediato, è stato notificato al gestore.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus