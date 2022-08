23.08.2022 h 13:20 commenti

Tutto pronto per Settembre Prato è spettacolo, si inizia il 27 agosto con Gemitaiz

Fino a ora per gli spettacoli in cartellone sono stati venduti 13mila biglietti. Esauriti i posti a sedere per il concerto di Sangiovanni, verso il sold out quello della Bertè. Annullato lo spettacolo della band australiana Wolfmother

Conto alla rovescia per Settembre Prato è spettacolo. La settima edizione si aprirà il 27 agosto con il concerto di Gemitaiz a Prato, preceduto da Enrico Matheis in arte Evry, e si chiuderà il 6 settembre con Loredana Bertè a Villa Guicciardini a Usella.

Intanto in piazza Duomo, dove sono previsti quasi tutti i concerti, sono iniziati i lavori per montare il palco (lato ex Stella d'Italia) e la tribuna: 800 i posti a sedere e 4.000 quelli in piedi. Le prevendite, acquistati fino ad oggi 13 mila biglietti, hanno premiato il concerto di Sangiovanni del 2 settembre per cui i posti a sedere sono esauriti, verso il sold out il concerto della Bertè. Bene le vendite per i biglietti di Achille Lauro, per cui sono previsti solo posti a sedere, faticano a decollare quelle di Valerio Lundini e i Vazzanikki (30 agosto) che propone un nuovo progetto rispetto agli standard a cui è abituato il suo pubblico. "Nel complesso siamo soddisfatti - spiega Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart che organizza l'evento in collaborazione con il Comune - registriamo gli stessi numeri del 2019 e questo, dopo gli anni bui della pandemia, è sicuramente un buon segnale. C'è voglia di tornare in piazza a ballare". Come sempre due sono gli ingressi per i concerti in piazza Duomo, da via Magnolfi e da via Garibaldi, la biglietteria è al Politeama. Le altre location sono l'anfiteatro di Santa Lucia e Villa Guicciardini a Usella.

"Oltre alle vendite online - continua Fantauzzi - è possibile acquistare anche i biglietti direttamente il giorno del concerto. Complessivamente il 40% degli spettatori sono pratesi, il 60% proviene da fuori provincia e di questi solo il 10% da altre regioni". Il programma che quest'anno è pensato soprattutto per un pubblico giovane, all'ultimo momento è stato cambiato per la cancellazione, per motivi di salute, della tournée europea della band australiana Wolfmother, il cui concerto era previsto la sera del 29 settembre.

"Resta confermata la presenza di Hardcore Superstar che saranno i protagonisti della serata - annuncia Fantauzzi - mentre l'apertura è affidata ai Bluagata, giovane band di Prato costituita nel 2017, e agli Speed Stroke, band hard rock italiana formata a Imola nel 2010". Gli eventuali rimborsi dei biglietti dovranno essere richiesti entro il 25 agosto.

Nessuna variazione per le altre date: il 28 agosto è di scena Margherita Vicario, il 3 settembre tocca a Deejay Time, il 4 ad Achille Lauro with Electric orchestra, il 5 la Camerata strumentale Città di Prato si esibirà nel concerto gratuito "Una sinfonia per l'Ucraina".

Tanti anche gli eventi collaterali ; Dj on the roof spettacoli sulla terrazza del Pretorio, (2, 3 e 4 settembre) da Giardino a giardino ( 3 e 4 settembre) , Tutta colpa di Cecco (7 settembre ore 21.30), Progetto Zero Call for artist (10 e 11 settembre ) e Settembre kids ( 30 agosto e 3 e 10 settembre).