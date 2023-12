01.12.2023 h 10:54 commenti

Tutto pronto per la tradizionale Festa dell'Olio alla Rocca di Montemurlo

Edizione in versione ridotta a causa dell'alluvione dello scorso 2 novembre. La giornata si apre alle 9 con la Camminolio contro la violenza sulle donne. Per tutto il giorno degustazione dell'olio nuovo, stand gastronomici, visite e animazioni