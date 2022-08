31.08.2022 h 08:26 commenti

Tutto pronto per la nuova stagione di caccia, si comincia il primo settembre con la preapertura

La stagione venatoria vera e propria prenderà il via il 18 settembre e proseguirà fino al 31 gennaio. Polizia provinciale e guardie venatorie volontarie controlleranno il territorio per assicurare il rispetto delle regole

Tutto pronto per la nuova stagione venatoria. Giornata di preapertura il primo settembre in attesa della partenza vera e propria, il 18 (chiusura il 31 gennario 2023). Dal 18 settembre, dunque, la caccia potrà essere praticata tutti i giorni ad esclusione del martedì e del venerdì che sono di silenzio venatorio. L'avvio della nuova stagione vedrà impegnati la polizia provinciale e le guardie venatorie volontarie nel controllo del territorio per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle distanze dagli immobili e agli atti di bracconaggio.Diverse saranno le pattuglie impiegate, opportunamente distribuite su tutto il territorio provinciale. Proprio grazie ad un lavoro di coordinamento, ci sarà il controllo di tutto il territorio senza sovrapposizioni, e soprattutto con una univoca interpretazione delle disposizioni che regolano l'attività venatoria nella provincia di Prato. Nel periodo 12-17 settembre, prima dell'apertura generale, come ogni anno, la polizia provinciale si metterà a disposizione dei cacciatori organizzando due incontri pubblici per spiegare le nuove normative ed il corretto comportamento da tenere durante la caccia.

Per quanto riguarda la preapertura del primo settembre, questo il decalogo da rispettare: la caccia dovrà essere esercitata nell’Atc di residenza venatoria; le specie consentite saranno la tortora (massimo 5 capi), il piccione (massimo 20 capi) e lo storno (massimo 20 capi); dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il tesserino digitale per le specie tortora e piccione mentre per la specie storno può essere utilizzato il tesserino cartaceo; la caccia è consentita dalle 6 alle 19; la caccia non è consentita all'interno delle Zone di protezione speciale; la caccia in preapertura al piccione può essere svolta esclusivamente con l’utilizzo di stampi di piccione (non piccioni vivi) e nei terreni dove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino), nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto.

Tutti i capi di selvaggina migratoria (per la preapertura la tortora), dovranno essere annotati tempestivamente sul tesserino al momento dell'abbattimento, mentre i capi di selvaggina oggetto di deroga (piccione e storno), possono essere annotati subito dopo il recupero. Informazioni e segnalazioni al numero della polizia provinciale 337-317977.



