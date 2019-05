11.05.2019 h 11:58 commenti

Musica, buon cibo e divertimento: tutto pronto per Prato a tutta Birra, ecco il programma

Dal 15 al 19 maggio in piazza del Mercato nuovo le proposte dei birrifici artigianali, lo street food, i mercatini artigianali, l'intrattenimento per i bambini e tanta musica. I concerti, tutti gratuiti, iniziano alle 21.30

Al via la nona edizione di Prato a tutta Birra, la kermesse che unisce la musica al buon cibo e alle migliori birre, che si terrà dal 15 al 19 maggio in piazza del Mercato nuovo in viale Galilei. "lo scorso anno – ha spiegato il direttore artistico Alessandro Rubino – abbiamo avuto ventimila presenze in cinque giorni, un ottimo risultato che vorremmo raggiungere anche per questa edizione. Siamo riusciti a coinvolgere nuove aziende anche dalla Val di Bisenzio".

Come sempre ci sarà spazio per i birrifici artigianali che provengono da Prato e Firenze ( I due Maestri con la birra Urka, La Foresteria, il Gradisca 1973 e il Wallace E Beer on the Road), per i mercatini artigianali, lo street food, l'intrattenimento per i bambini e tanta musica.

Ad aprire le danze sul palco il 15 maggio Bobo Rondelli e Gli Ottavo Padiglione, il 16 Ruggero De I Timidi, il 17 Fantasia Pura Italia e BandaBardò, il 18 Myss Keta e Franco 126 e infine domenica 19 La Rino Gaetano Band.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle 21,30. "Come sempre – spiega Rubino - sul palco ci saranno band di grande spessore artistico del panorama musicale italiano".



