Tutto pronto per la maturità con la mascherina, 1.678 studenti in classe per il colloquio orale

Domani alle 9 suonerà la campanella per i ragazzi delle quinte degli istituti superiori pratesi. Prima di entrare verrà presa la temperatura e si dovranno sanificare le mani. La Provincia ha donato 9mila mascherine

Sono 1.678 gli studenti che da domani 17 giugno torneranno in classe per sostenere gli esami di maturità. La campanella suonerà alle 9 e il colloquio durerà in media un’ora. Ai candidati, prima di entrare, sarà presa la temperatura e dovranno sanificare le mani, per tutti è obbligatorio l’uso della mascherina

All’istituto Buzzi i maturandi sono 303, mentre al Copernico 262, al Gramsci Keynes 236, al Dagomari 151, al Datini 154, al Marconi 112, al Livi 124, al Brunelleschi 70, al Cicognini Rodari 209 e al convitto 57. Per tutti solo un colloquio orale, in parte sull’esperienza della quarantena imposta dall’emergenza sanitaria. I risultati di fine anno, non saranno pubblicati sui consueti tabelloni, ma verranno comunicati agli studenti anche per evitare assembramenti davanti alle scuole. A fatica negli ultimi giorni sono state formate le commissioni e nominati i presidenti, ieri è stata estratta la lettera e la sezione e quindi predisposto il calendario dei colloqui, a cui potrà al massimo assistere un familiare o un amico.

Il presidente della Provincia Francesco Puggelli farà visita agli studenti del Datini, ma il suo in bocca al lupo è ovviamente esteso a tutti gli studenti: “Una maturità - dice -che quest’anno sarà inevitabilmente diversa da come la immaginavano ma ciò non significa che sia meno importante. Mi auguro che ognuno di voi viva questo momento, così importante per la vita di ciascuno, con l’intensità e la serietà che merita. Perché a prescindere dalle modalità di svolgimento rappresenta un passaggio fondamentale per il loro avvenire e arriva dopo cinque anni di duro lavoro e di sacrifici loro, delle loro famiglie e degli insegnanti”.

La Provincia di Prato ha consegnato 9.000 mascherine alle scuole superiori da utilizzare in occasione degli esami di maturità e dell’avvio del nuovo anno scolastico. La distribuzione è avvenuta sulla base della disponibilità della Provincia e di una donazione di 68.000 mascherine da parte della ditta Oulide. Ogni istituto potrà contare su 1.000 mascherine necessarie per le misure anti contagio di studenti, insegnanti e personale scolastico.



