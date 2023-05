04.05.2023 h 16:04 commenti

Tutto pronto per la 37esima edizione di "Da Piazza a Piazza", già settecento gli iscritti

In programma sabato e domenica, la prima che torna senza le restrizione da Covid per un totale di settantacinque chilometri da Prato a Montepiano e ritorno senza attraversare il Bisenzio

Settantacinque chilometri totali, di cui 40,2 all'andata con 2.400m di dislivello e 35 al ritorno con 1.250m di dislivello, oltre 700 iscritti, dodici punti ristoro e un centinaio di volontari coinvolti, sono i numeri della 37esima edizione di "da Piazza a Piazza" in programma sabato 6 e domenica 7 maggio, la prima senza le restrizione da Covid.

L'appuntamento è sabato mattina alle 7 dal circolo Arci di via Guado a Santa Lucia per la consegna dei pettorali, per poi solcare i crinali dell'Appennino destro orografico della Val Bisenzio fino ad arrivare a Montepiano e ritorno la domenica con ripartenza da Montepiano, passando per la Calvana, per giungere alla Retaia e tornare infine al punto di partenza, dove ci sarà la premiazione e la consegna dei diplomi.

"Una marcia che nasce da un gruppo di appassionati che decidono di partire da piazza della Pietà e raggiungere piazza del Comune al di là del fiume Bisenzio senza però attraversarlo, girando a monte la sorgente. - ha spiegato Federico Castagnoli del comitato organizzativo -. Una storia che inizia quindi da una scommessa e che da allora ha dato il via alla nascita di altrettanti gruppi podistici di persone unite dalla stessa passione".

Tra il necessario richiesto ai partecipanti, oltre a una torcia frontale, un fischietto, una borraccia e una giacca impermeabile e antivento, si ricorda infatti di portarsi dietro anche un bicchiere personale, così da limitare l'utilizzo della plastica nei ristori distanziati a due ore l'uno dall'altro, in cui i partecipanti potranno rifocillarsi e ricaricare le energie per completare il percorso, anche se chi vorrà potrà comunque scegliere di fermarsi quando preferisce. " Un'esperienza di vita- ha sottolineato l'assessore allo sport Simone Faggi - che si rivolge non soltanto ai camminatori provetti, ma a chiunque voglia provare a partecipare ad una manifestazione che negli anni ha contribuito alla creazione di tantissimi gruppi podistici".

La marcia è aperta a tutti purché muniti di certificato medico sportivo non agonistico.