04.09.2023 h 14:09 commenti

Tutto pronto per l'inizio delle lezioni nelle scuole comunali: organico al completo, da subito garantita la mensa

Entro l'11 settembre i bimbi più piccoli rientreranno a scuola, il 15 settembre suona la campanella per le scuole dell' infanzia. Novità per il pre e post scuola che verrà gestito da un'unica cooperativa vincitrice del bando. Ancora incerta la reggenza dell' Istituto Comprensivo Marco Polo

Intanto l'assessorato all'immigrazione ha già programmato gli interventi a sostegno del percorso integrativo degli studenti stranieri attraverso i corsi estivi di italiano L2 , la mediazione linguistica culturale per i genitori, laboratori di facilitazione linguistica. "Dal 25 al 29 settembre sono previsti, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, i laboratori per l’inserimento degli alunni neo arrivati in Italia - ricorda l'assessore Simone Mangani - che attraverso le metodologie di mentoring, saranno accompagnati 2 ore al giorno per 5 giorni a conoscere l’organizzazione, gli spazi e i tempi della scuola".

Conto alla rovescia per la ripartenza delle lezioni nelle scuole comunali: entro l'11 settembre le attività dei nidi compresi i convenzionati riprenderanno e da subito viene garantito il servizio mensa. Per le scuole dell'infanzia, invece, la campanella suonerà il 15 settembre, secondo il calendario scolastico regionale, la mensa partirà il 18 settembre. Servizio che viene garantito anche alle comunali, ma per la data di partenza dell'attività bisogna aspettare il completamento dei ruoli dell'organico Ata che fra le sue mansioni ha anche quello di sporzionare i pasti.Novità in arrivo per il pre e post scuola: il Comune ha pubblicato un bando per la gestione unitaria del servizio, le buste sono state aperte e a breve verrà nominato il vincitore. "Con questa scelta - spiega l'assessore all'istruzione Ilaria Santi - abbiamo voluto uniforme il servizio, ovviamente in caso di particolari esigenze da parte delle scuole saremo flessibili". A differenza di quanto avviene nel mondo delle scuole statali, per quelle comunali gli organici di personale Ata e insegnati sono completi, ma a preoccupare l'assessore è la reggenza dell'istituto comprensivo Marco Polo. "L'incarico è scaduto a fine agosto - spiega - è stato pubblicata la richiesta per il rinnovo ma con scadenza al 31 ottobre, un tempo decisamente troppo breve. L' istituto comprensivo, l'unico in centro storico, ha una gestione complessa, mi auguro che l'Ufficio regionale scolastico assegni la nomina in modo definitivo". Il Marco Polo, tra l'altro rischia per l'anno scolastico 2024/25 l'accorpamento. Fino a giovedì a reggere le sorti dell' Ic Maria Grazia Ciambellotti, che è anche dirigente scolastica del Livi/Brunelleschi. Bisognerà aspettare almeno fino alla fine della settimana per sapere a chi verrà affidata la reggenza, Ciambellotti ha fatto domanda, ma nel frattempo l'istituto comprensivo è senza dirigente scolastico: "Ho predisposto l'attività ordinaria- ha precisato Ciambellotti - i consigli di istituto si sono svolti regolarmente e gli incarichi sono stati assegnati, speriamo che nulla succeda di straordinario".