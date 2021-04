24.04.2021 h 17:03 commenti

Tutto pronto per il rientro alle superiori: fermate degli autobus controllate per evitare assembramenti

Numerose le associazioni di volontariato impegnate da lunedì prossimo alle fermate degli autobus per garantire il rispetto del distanziamento sociale

Da lunedì 26 aprile gli studenti delle superiori tornano a scuola.. Le amministrazioni locali, Cap e prefettura prefettura hanno varato un piano di trasporto pubblico che tiene conto del contingentamento al 50 per cento degli autobus e delle aumentate esigenze per il ritorno sui banchi. E' stato revisionato il piano dei servizi integrativi così da incrementare il numero di corse per sopperire alla minore capacità degli autobus. Il servizio verrà attentamente monitorato per rispondere alle esigenze degli utenti ed evitare sovraffollamenti.

Importante la collaborazione prestata nel progetto 'Ti accompagno' dai volontari delle associazioni di protezione civile, Associazione nazionale Carabinieri in congedo, Associazione Oltre, ODV Polizia di Stato, Arciragazzi, Auser e Aba, che continueranno ad essere presenti alle fermate degli autobus nei pressi degli istituti più frequentati: Buzzi, poli scolastici San Paolo e Reggiana, come pure ai capolinea di piazza Stazione e viale Vittorio Veneto negli orari di maggior frequenza.

"E' importante sottolineare quanto fondamentale sia l'apporto del volontariato in questo servizio di assistenza alla cittadinanza - il commento dell'assessore alla Mobilità, Flora Leoni - a loro va un ringraziamento speciale da parte mia, del sindaco Matteo Biffoni, del prefetto Adriana Cogode".



