Tutto pronto per il passaggio del Giro d’Italia a Prato: la città si organizza in vista del 12 maggio

Le strade interessate dal passaggio della corsa rosa saranno chiuse dalle 12.15 alle 14.30 circa. Solo la zona di Santa Lucia sarà esclusa del tutto dalla circolazione.

Prato si prepara al passaggio del Giro d’Italia. Domenica 12 maggio la corsa rosa attraverserà la città durante la seconda tappa con partenza da Bologna (alle 12) e arrivo a Fucecchio.

Attraversato l’Appennino, i corridori passeranno da Vernio e Vaiano e, percorrendo la regionale 325, arriveranno a Prato intorno alle 14.15. Il percorso taglierà la città temporaneamente in due, da ovest a est, per un totale di circa 12 km. Confermata l’ipotesi della modifica alla tratta rispetto alla proposta iniziale: approfittando del fatto che la tappa si terrà di domenica, il Comune e l’organizzazione del Giro hanno pensato di far passare i ciclisti dal centro, così da coinvolgere al massimo la città. Questo, in breve, il percorso cittadino: via Bologna, viale Fratelli Cervi, viale Galilei, via Sant’Antonio, piazza Mercatale, via San Silvestro, piazza San Marco, viale Francesco Ferrucci, viale della Repubblica, via Catani, viale Marconi e rientro in via Francesco Ferrucci fino a via dei Confini, in direzione Campi Bisenzio.

Comune e Polizia Municipale hanno già preso provvedimenti per quanto riguarda la viabilità. Su tutto il percorso saranno disposti il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata. La chiusura dei tratti interessati è prevista per le 12.15 e si protrarrà fino alle 14.30, il tempo del passaggio dei ciclisti e dello spostamento delle transenne. L'abitato di Santa Lucia è l'unica zona di Prato da dove non sarà possibile uscire in nessun modo durante questa fascia oraria. La città sarà divisa in due ma sarà possibile aggirare i blocchi passando dal Ponte Lama e da qui alla zona de Il Rosi e via Firenze. Sarà presto disponibile online una mappa interattiva per permettere a tutti di informarsi in modo dettagliato sul percorso e sulle modifiche alla viabilità.

I corridori saranno anticipati dalla carovana rosa che in piazza Mercatale intratterrà gli appassionati e le famiglie in attesa degli atleti con musica e gadget. Barbara Becchimanzi

