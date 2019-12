14.12.2019 h 14:44 commenti

Tutto pronto per i lavori di rifacimento della Strada provinciale di Comeana, assegnati i lavori

Conclusa la gara e affidati i lavori che riguardano settecento metri di strada nel centro abitato della frazione di Carmignano. Il cantiere aprirà nei primi mesi del 2020

Va avanti secondo la tempistica prevista l’iter per gli interventi di asfaltatura della Sp9 “di Comeana”. Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dell’intervento che rientra nel piano della manutenzione straordinaria e che riguarda il rifacimento del manto stradale per circa 700 metri, nel tratto che attraversa il centro abitato della frazione di Comeana, nel comune di Carmignano. Alla fase di esecuzione dei lavori, che partiranno nei primi mesi del 2020, sarà posta particolare attenzione istituendo il senso unico alternato e grazie alla tipologia di materiale utilizzato per la posa dell’asfalto, saranno pressoché inesistenti i caratteristici fumi e odori tipici dei lavori di asfaltatura, proprio in considerazione del fatto che il tratto stradale oggetto dell’intervento si trova vicino alle abitazioni.

“La sicurezza delle nostre strade – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli - è sempre al primo posto per l’amministrazione provinciale. In questo caso si tratta di interventi straordinari di manutenzione per un importo di circa 150mila euro su una strada molto trafficata e che realizzeremo con un occhio di riguardo all’ambiente, altra priorità dell’ente Provincia, cercando di limitare al massimo i disagi sia dal punto di vista della circolazione, sia da quello della produzione di emissioni nocive.”

"Un intervento importante e atteso da lungo tempo, che rientra in un quadro generale di riqualificazione di tutte le strade della frazione di Comeana - ha aggiunto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - è il tassello che mette in sicurezza una delle strade principali di Comeana, molto transitata e quindi deteriorata dal tempo e dall'usura. Un intervento che garantirà così una maggior sicurezza per veicoli e pedoni che quotidianamente transitano sulle nostre strade provinciali e comunali."